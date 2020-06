Captain Tsubasa Rise of New Champions: nuovo video sui calciatori della nazionale olandese

Dal canale YouTube di Bandai Namco, gli sviluppatori di TamSoft ritornano sui campi di calcio digitali di Captain Tsubasa Rise of New Champions per mostrarci un filmato sui campioni della nazionale giovanle olandese.

L'ultimo filmato di gioco confezionato dalla software house giapponese illustra le abilità dei campioncini della "cantera" Orange. Nella lista degli atleti più rappresentativi della squadra, è davvero impossibile non segnalare il centrocampista Ruud Coulisseman e l'attaccante Brian Kluivoort, per l'assonanza del loro nome con quello di stelle che hanno fatto la storia del calcio olandese come Ruud Gullit e Patrick Kluivert.

Tra i giovani talenti della squadra giovanile olandese, vengono citati ancheil centravanti Gert Kaiser, il difensore Leon Dirk, l'attaccante Jovan Lensenblink e il portiere Hans Doleman. Qualora ve lo stesse chiedendo, su queste pagine trovate anche un approfondimento sulla squadra italiana di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il nuovo titolo targato Bandai Namco è previsto al lancio per il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch sia in versione standard che per collezionisti, ivi compresa una ricchissima (e costosissima) Legends Edition da 2.000 euro.