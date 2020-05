Captain Tsubasa Rise of New Champions: il nuovo video gameplay annuncia la data d'uscita

A conferma delle anticipazioni sulla data d'uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions, i ragazzi di TamSoft pubblicano un nuovo filmato di gioco che fissa al prossimo 28 agosto la data di lancio ufficiale del nuovo progetto targato Bandai Namco su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Il nuovo trailer italiano ci immerge nelle atmosfere di questo ambizioso titolo mostrandoci delle scene di gameplay dedicate a cinque celebri squadre nazionali, ossia la Francia, l'Uruguay, l'Inghilterra, l'Olanda e l'Italia.

A partire dal 28 agosto, Captain Tsubasa Rise of new Champions sarà disponibile nelle versioni Standard, Deluxe, Collector's, Champions e Legends, assieme a dei bonus sbloccabili da chi deciderà di effettuarne il preordine e da chi acquisterà il gioco entro il 28 settembre 2020.

Come illustrato dal recente leak, tra i bonus della Standard Edition troveremo un set di uniformi ufficiali, un pallone esclusivo digitale e diverse animazioni aggiuntive per le esultanze. La Collector's sarà proposta in una Steelbook esclusiva e offrirà una maglietta indossabile di Tsubasa, il Character Pass, un secondo Season Pass e delle cartoline laminate.

La Champions Edition sarà disponibile solo sul sito e-commerce di Bandai Namco e aggiunge a tutti i contenuti della Collector's Edition anche una maglietta personalizzata. La Legends Edition, invece, sarà disponibile solo sul BNEE e-commerce Store e comprenderà un biliardino premium personalizzato a tema Tsubasa che sarà realizzato da René Pierre, uno dei più celebri produttori di biliardini del pianeta.