Captain Tsubasa Rise of New Champions: il nuovo video mostra i campioncini italiani

Nel nuovo video di Captain Tsubasa Rise of New Champions, i campioni in erba della Nazionale Giovanile Italiana mostrano di che pasta sono fatti attraverso delle scene di gameplay che ci aiutano a ingannare l'attesa per l'uscita del titolo su PC e console.

Tra i giovani talenti della squadra giovanile italiana immortalati dagli sviluppatori di TamSoft, vengono citati il fortissimo portiere Zino Hernandez e il centravanti Leonardo Rusciano, ciascuno con il proprio set di abilità e di tecniche da sfoggiare nel corso delle partite da disputare contro le altre rappresentative giovanili internazionali.

In queste settimane, Bandai Namco ci ha aiutati a comporre il roster di campioni e di squadre del gioco di Captain Tsubasa con la presentazione della Nazionale Inglese, un focus sulle giovanili Olandesi e un approfondimento per farci conoscere la nazionale Argentina.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video e di conoscere il vostro parere su questo progetto, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions è previsto in uscita per il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch sia in versione standard che per collezionisti, ivi compresa la ricchissima Legends Edition da 2.000 euro. Qualora ve la foste persa, su queste pagine trovate anche la nostra prova con la demo di Captain Tsubasa Rise of New Champions.