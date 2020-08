Captain Tsubasa Rise of New Champions: un nuovo video mostra il tutorial

Bandai Namco Games Japan ha pubblicato un nuovo video di Captain Tsubasa Rise of New Champions, una breve clip che mostra il tutorial delle fasi di attacco del gioco di Holly e Benji, in arrivo tra pochissimi giorni.

Il video è localizzato al momento solo in giapponese e prende in esame esclusivamente le fasi di attacco, offrendo una vera e propria panoramica dei controlli e delle strategie più utili in questa fase di gioco.

Recentemente abbiamo avuto modo di provare il gameplay di Captain Tsubasa Rise of New Champions ricavandone impressioni positive: "Quella di Rise of the New Champions pare una struttura solida, non priva di determinati ragionamenti ludici: le nostre impressioni sulle meccaniche del gioco sono infatti positive, dato che gli sviluppatori sembrano sulla strada giusta per rendere omaggio all’opera originale, non dimenticando di fornire al giocatore le giuste armi in difesa."

Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà disponibile in Europa da venerdì 28 agosto nei formati PC (digitale via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre all'edizione Standard verrà commercializzata anche una speciale Hero Edition con maglia da calcio personalizzata a tiratura limitata, disponibile solo fino ad esaurimento scorte.