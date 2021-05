Captain Tsubasa Rise of New Champions è in offerta per PlayStation 4

Oggi su Amazon abbiamo scovato una promozione molto interessante per gli amanti dell'anime con protagonisti Oliver Hutton e Mark Lenders. Captain Tsubasa Rise of New Champions è acquistabile a soli 28 euro in versione PlayStation 4, il prezzo migliore dal giorno del lancio avvenuto ad agosto del 2020.

Il gioco, con uno stile prettamente arcade, include tutti i principali personaggi della serie manga/anime e le nazionali più popolari come Italia, Germania, Francia, Spagna, Russia, Brasile e Giappone.

Sono presenti una modalità storia suddivisa in vari archi narrativi, diverse modalità multiplayer online con la possibilità di creare e personalizzare il proprio team per partecipare agli incontri di Lega sfidando giocatori da tutto il mondo oltre alle più tradizionali come 1v1 e 2v2.



Di seguito il link per acquistare la versione PlayStation 4 su Amazon che, al momento della stesura dell'articolo, è venduta e spedita da Prezzo Bomba, un venditore assolutamente affidabile e che propone spesso i prezzi più bassi di Amazon, dunque potete acquistare senza problemi e con la massima fiducia. La versione di Captain Tsubasa per Nintendo Switch è da pochissimi giorni scesa di prezzo, passando da 49,99 Euro del prezzo di listino a 39,99 euro, venduta e spedita da Amazon, acquistabile a questo link.