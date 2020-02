Captain Tsubasa Rise of New Champions: i personaggi confermati nel gioco di Holly e Benji

Cogliendo decisamente di sorpresa il pubblico, Bandai Namco ha inaugurato il 2020 con l'annuncio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, titolo dedicato al celebre manga di Yoichi Takahashi.

Il titolo sportivo si presenta come un gioco di calcio in stile arcade, all'interno del quale i giocatori potranno emulare gli iconici personaggi della serie anime nota in Italia come Holly e Benji. Recentemente, i vertici di Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, interamente dedicato ai protagonisti ed alla trama del titolo. Ma quali saranno i giovani calciatori presenti nell'avventura? Per ora, il team di sviluppo ha confermato i seguenti personaggi:

Tsubasa Ozora (Holly);

Kojiro Hyuga (Mark Lenders);

Genzo Wakabayashi (Benji);

Taro Misaki (Tom Becker);

Jun Misugi (Julian Ross);

Hikaru Matsuyama (Philip Callaghan);

Shun Nitta (Patrick Everett);

Masao Tachibana e Kazuo Tachibana (fratelli Derrick);

Mitsuru Sano (Sandy Winters);

Hiroshi Jito (Clifford Yuma);

A questi ultimi si aggiunge però un personaggio misterioso. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, sul sito di Bandai Namco è presente anche una misteriosa sagoma, priva di volto e di nome: non ci resta che attendere ulteriori comunicazione dalla software house per svelarne il mistero!



Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a cura di Icilio Bellanima.