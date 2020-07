Captain Tsubasa Rise of New Champions ci presenta la Nazionale Inglese

Procede il viaggio alla scoperta delle nazionali giovanili più importanti di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Dopo aver fatto la conoscenza delle compagini tedesca, francese, olandese e argentina, oggi è venuto il momento di fare la conoscenza della rocciosa nazionale giovanile inglese.

L'English Junior Youth è descritta come una squadra pronta a rappresentare al meglio la culla del calcio grazie a una forza fisica superiore e una difesa organizzata attorno al miglior giocatore del lotto, Robson, che guida i suoi compagni con un atteggiamento fiero accompagnato da prestazioni eccellenti. Ed è proprio attorno a Robson che è stato confezionato il trailer allegato in cima a questa notizia, di cui vi consigliamo caldamente la visione.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 28 agosto su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Il gioco verrà lanciato in numerose edizioni: le ultime ad essere state presentato sono la Legends Edition, proposta a circa 2.000 euro, e la più economica Captain Tsubasa: Rise of New Champions Hero Edition.