Captain Tsubasa Rise of New Champions: la prima recensione è positiva

Come ogni mercoledì arrivano le anticipazioni del nuovo numero di Famitsu (1656), disponibile nelle edicole giapponesi da giovedì 27 agosto. Per quanto riguarda le recensioni, è presente una sola prova, di un gioco tuttavia molto atteso anche in Occidente.

Parliamo come avrete capitolo dal titolo della notizia di Captain Tsubasa Rise of New Champions, in uscita il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il nuovo gioco di Holly e Benji è stato provato da Famitsu in versione PS4 ed ha ottenuto un voto complessivo di 32/40 (8/8/8/8), al momento purtroppo la recensione testuale non è reperibile e non sappiamo dunque quali siano effettivamente pregi e difetti della produzione targata Bandai Namco.

Di seguito la sinossi ufficiale del gioco: Captain Tsubasa Rise of New Champions è un gioco di calcio in stile arcade che porta una ventata d'aria fresca nel genere grazie all'azione mozzafiato e ai tiri incredibili.

Crea la tua squadra dei sogni - Dai vita ai tuoi personaggi con nuove abilità e tecniche, e costruisci il team perfetto per giocare offline e online

- Dai vita ai tuoi personaggi con nuove abilità e tecniche, e costruisci il team perfetto per giocare offline e online Sfida a 4 - Gioca coi tuoi amici e scopri chi ha la stoffa del campione in scontri offline per 4 giocatori

- Gioca coi tuoi amici e scopri chi ha la stoffa del campione in scontri offline per 4 giocatori Gare Online - Competi in varie modalità online per conquistare trofei e premi

- Competi in varie modalità online per conquistare trofei e premi 2 Modalità Storia - Rivivi gli eventi dell'anime o diventa parte del mondo di Captain Tsubasa

Prima del lancio potrete leggere anche le nostre impressioni su Captain Tsubasa Rise of New Champions, tenete d'occhio le pagine di Everyeye.it nei prossimi giorni.