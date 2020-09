Captain Tsubasa Rise of New Champions e il ritorno del calcio arcade: parliamone in video!

Dopo avervi proposto la nostra video recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la Redazione di Everyeye dedica al titolo un ulteriore approfondimento.

La pubblicazione dell'avventura calcistica dedicata all'universo creato da Yoichi Takahashi riporta il calcio arcade al centro del mercato videoludico, con una produzione che si allontana fieramente da un impianto simulativo. Vestendo i panni dei protagonisti più amati della serie animata di Captain Tusbasa, più nota in Italia come "Holly & Benji", titolo riassegnato all'opera in sede di adattamento e doppiaggio, gli appassionati possono dedicarsi liberamente ad uno stile di gioco privo di pretese di realismo.

Ebbene, la rivalsa di questo approccio spiccatamente arcade rappresenta un pregio? Ci ha recentemente riflettuto il nostro Gabriele Carollo, che ha colto l'occasione offerta dalla pubblicazione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions per discutere del rapporto tra calcio e videogiochi. Per presentarvi le sue riflessioni su calcio arcade, mercato videoludico e Captain Tsubasa, è stato realizzato un video interamente dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure, se lo preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, non ci resta che augurarvi una buona visione!



E voi cosa ne pensate: vorreste più giochi di calcio arcade o preferite l'approccio simulativo?