Captain Tsubasa Rise of New Champions: la roadmap dei DLC e dei contenuti gratis

Forte delle oltre 500 mila copie vendute in poco più di un mese di commercializzazione, Captain Tsubasa Rise of New Champions ha trovato spazio anche nel corso del Tokyo Game Show 2020, palcoscenico digitale che Bandai Namco ha impiegato per svelare la roadmap dei futuri contenuti aggiuntivi della simulazione calcistica.

Il Character Pass di Captain Tsubasa Rise of New Champions, venduto al prezzo di 24,99 euro, offre l'accesso a nove personaggi aggiuntivi, suddivisi in tre differenti pacchetti da tre. Il primo sarà disponibile a partire dal prossimo inverno, mentre il secondo e il terzo sono previsti per la prossima primavera. Ognuno dei tre pacchetti potrà essere acquistato anche singolarmente ad un prezzo che non è ancora stato reso noto (probabilmente 9,99 euro).

Captain Tsubasa Rise of New Champions si arricchirà anche con tanti contenuti gratis. La patch 1.02, già disponibile su PlayStation 4 e in arrivo a ottobre su PC e Nintendo Switch, bilancia il livello di difficoltà in Episode Tsubasa, migliora il matchmaking, aggiunge le notifiche in-game e risolve bug e problemi tecnici. È inoltre prevista l'aggiunta di scenari aggiuntivi, sfide online e partite evento. Il primo di questi eventi online avrà luogo a ottobre, mentre lo scenario "Episode of New Hero" arriverà in inverno. Captain Tsubasa Rise of New Champions è ora disponibile all'acquisto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch