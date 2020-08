Captain Tsubasa Rise Of New Champions: i segreti del gameplay in video!

A pochi giorni dal fischio d'inizio di Captain Tsubasa Rise Of New Champions che ne decreterà l'arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch, abbiamo sviscerato tutti i segreti del gameplay del nuovo titolo targato TamSoft e Bandai Namco.

Gli appassionati dell'iconica serie anime riconducibile fino a pochi anni fa alla doppia figura di Holly e Benji avranno a disposizione un ricco ventaglio di modalità e di tecniche per immergersi nelle atmosfere, la prima delle quali sarà rappresentata dall'Indicatore dello Spirito.

Ciasun atleta digitale dovrà servirsi di questa barra per eseguire le azioni più importanti come gli scatti, i contrasti, le parate e i tiri. Non c'è da sorprendersi, quindi, se nel gioco troveranno spazio anche molte mosse da eseguire per superare gli avversari di turno con dribbling ubriacanti e tecniche combinate come l'Uragano Skylab o la Hirado Combination.

Non meno interessante è poi l'approfondimento sulla Zona V, un attributo che influenza l'intera squadra e promette, nelle intenzioni di TamSoft, di stratificare ulteriormente l'esperienza di gioco per fare felici tutti gli appassionati che scenderanno in campo sin dal lancio di Captain Tsubasa Rise of New Champions, previsto per il 28 agosto su PC, PS4 e Switch. Oltre al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche questo speciale con tutte le nostre considerazioni sulla demo di Captain Tsubasa Rise of New Champions.