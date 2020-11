Captain Tsubasa Rise of New Champions: svelati i tre calciatori in arrivo via DLC

📣Please welcome the new players coming to #CaptainTsubasa: Rise of New Champions early December!



🇸🇪 Stefan Levin - Midfielder

🇹🇭 Singprasert Bunnaak - Defender

🇲🇽 Ricardo Espadas - Goalkeeper



Learn more about the upcoming DLCs: https://t.co/oIrFooDzNB pic.twitter.com/QcJtwz69No