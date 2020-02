Captain Tsubasa Rise Of New Champions: il trailer esteso presenta la modalità storia

Bandai Namco Games Europe ha pubblicato un trailer di Captain Tsubasa Rise Of New Champions denominato "Story Mode Extended Trailer" e dedicato alla storia che fa da sfondo al nuovo gioco di Holly e Benji.

La modalità storia, denominata Tsubasa Episode, permetterà di rivivere la storia resa celebre dal cartoon e dalla serie manga: "Questa modalità coprirà l’intero torneo nazionale delle scuole medie e includerà alcuni delle più epiche partite della serie originale. I gemelli Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga e molti dei più grandi rivali torneranno in campo con le loro migliori mosse. A seconda del punteggio e dell’andamento del match potranno sbloccarsi determinati video, alcuni riproponendo precisamente la storia, altri con sorprese completamente nuove."

Tanti i personaggi di Holly e Benji confermati fino a questo momento tra cui Mark Lenders, Tom Becker, Julian Ross, Clifford Yuma, Patrick Everett ed i fratelli Derrick, oltre ovviamente agli stessi Holly e Benji. Captain Tsubasa Rise of New Champions è atteso nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento Bandai Namco non ha comunicato la finestra di lancio, probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. E voi cosa ne pensate del nuovo gioco di Holly e Benji? Questo progetto è riuscito ad attirare la vostra attenzione?