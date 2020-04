Captain Tsubasa Rise of New Champions: i calciatori della nazionale tedesca in video

Gli autori di TamSoft e le alte sfere di Bandai Namco ci riportano sui campi di calcio digitali di Captain Tsubasa Rise of New Champions per mostrarci in azione i campioni della nazionale giovanle tedesca.

Il nuovo filmato di gioco propostoci dalla software house giapponese conferma le anticipazioni di Weekly Shonen Jump e svela alcune delle abilità di cui faranno sfoggio i campioncini della "cantera" tedesca.

Tra i tanti atleti che proveranno a ritagliarsi uno spazio di visibilità nel corso delle competizioni sportive a cui parteciperemo nelle varie modalità del prossimo videogioco di Captain Tsubasa (o di Holly e Benji, se preferite) ci saranno il centrocampista teutonico Cornelius Heine, il roccioso portiere Deuter Muller e l'insindacabile guida in campo della squadra tedesca, il capitano Karl Heinz Schneider. Su queste pagine trovate anche un approfondimento sulla nazionale italiana del gioco di Captain Tsubasa.

Tutto questo, mentre non conosciamo ancora la data di lancio ufficiale della nuova fatica sportiva e ruolistica di Bandai Namco. In attesa di scoprire quando avremo modo di indossare gli scarpini di Schneider e compagni su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, vi lasciamo alla nostra prova di Captain Tsubasa Rise of New Champions.