Captain Tsubasa Rise of New Champions con le voci italiane di Holly & Benji

Continuiamo a cavalcare l'onda della nostalgia, questa volta con un video gameplay di Captain Tsubasa: Rise of ne Champions con il doppiaggio italiano che ha contribuito a rendere celebre l'anime nel nostro paese.

Ormai ci conoscete fin troppo bene, noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici. Lo abbiamo provato a più riprese in tempi recenti con Dragon Ball Z Kakarot, per il quale abbiamo realizzato diversi tributi - come lo scontro tra Goku e Freezer doppiato in italiano - e Captain Tsubasa Rise of New Champions, gioco annunciato pochi giorni fa da Bandai Namco per PlayStation, PC e Nintendo Switch, ha dato il pretesto al nostro animo nostalgico di venire allo scoperto ancora una volta.

Abbiamo così ben pensato di realizzare un video gameplay del gioco con l'indimenticabile doppiaggio in italiano di Holly & Benji, che ci ha tenuti compagnia per innumerevoli pomeriggi. I fan più nostalgici riconosceranno immediatamente la voce di Sergio Matteucci, che ha accompagnato con la sua inconfondibile telecronaca le imprese di Holly e Benji, dalla Newteam fino alla nazionale giapponese. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Captain Tsubasa Rise of New Champions, ricordiamo, è atteso su PS4, PC e Nintendo Switch nel corso del 2020. La data d'uscita precisa non è ancora stata rivelata. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima di Captain Tsubasa: Rise of new Champions.