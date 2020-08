Captain Tsubasa Rise of the New Champions, Video Recensione: Holly & Benji in azione!

In prossimità del fischio d'inizio per Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, la Redazione di Everyeye è pronta a raccontarvi le proprie impressioni sull'avventura calcistica firmata da Bandai Namco.

Produzione sportiva dalla natura spiccatamente arcade, il titolo dedicato all'opera di Yoichi Takahashi porta su PC e console l'immaginario del mangaka. Ispirato al manga e all'anime tratto da Captain Tsubasa, più noto nel nostro Paese come "Holly & Benji", Captain Tsubasa: Rise of the New Champions è ormai prossimo alla discesa in campo. Tra campi di calcio rigogliosi, mosse speciali e personaggi iconici, come se la cava questa produzione molto attesa tra gli appassionati?

Per raccontarvi tutti i dettagli sui contenuti plasmati dal team di Bandai Namco, la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dal realizzare una ricca video recensione di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure, se lo preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. Qualunque sia la vostra preferenza, non ci resta che augurarvi una buona visione!



Dopo essersi mostrato nel trailer di lancio di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, il calcistico concluderà la fase di riscaldamento ed entrerà in campo su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch in data venerdì 28 agosto.