Captain Tsubasa Rivals annunciato: il nuovo gioco su Holly e Benji sfrutta gli NFT

A pochi mesi di distanza dalla presentazione del primo trailer di Captain Tsubasa: Ace, giunge un nuovo annuncio videoludico legato alla celebre serie manga e anime a sfondo calcistico.

I team di Blocksmith & co e thirdverse hanno infatti annunciato ufficialmente Captain Tsubasa: Rivals. Il progetto ha l'obiettivo di trasformare l'immaginario di Holly & Benji in una produzione videoludica basata su NFT e Blockchain. Gli investitori hanno infatti già confermato che l'intera esperienza ruoterà attorno alla conversione dei personaggi di Captain Tsubasa in Non Fungible Token, che potranno poi essere scambiati all'interno di un marketplace dedicato, il tutto sfruttando la tecnologia della Blockchain.

In Captain Tsubasa: Rivals, i giocatori potranno sfruttare una modalità PvE, battezzata Rival Mode. Quest'ultima consentirà di accumulare risorse volte a potenziare i propri giocatori. Presente anche una modalità PvP, con competizioni tra utenti tramite server, oltre a dinamiche di tipo Play to Earn. Per il momento, non sono disponibili ulteriori dettagli su Captain Tsubasa: Rivals, il cui esordio resta comunque atteso in esclusiva su dispositivi mobile.



Dopo il supporto post lancio offerto a Captain Tsubasa: Rise of New Champions, sembra dunque che la celebre serie manga firmata dal sensei Yoichi Takahashi sia destinata a trovare spazio sul mercato iOS e Android.