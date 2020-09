Captain Tsubasa ha venduto oltre 500.000 copie, nuova patch in arrivo

Bandai Namco e Tamsoft hanno annunciato che Captain Tsubasa Rise Of New Champions ha venduto oltre 500.000 copie, dati riferiti alla sola prima settimana di lancio, indubbiamente un bel successo per il nuovo gioco di Holly e Benji.

Gli sviluppatori hanno ringraziato la community per questo traguardo e per l'occasione svelano i contenuti della patch 1.02, in arrivo a fine settembre su PlayStation 4 e entro metà ottobre su PC. Il prossimo aggiornamento includerà varie migliorie tra cui un miglior bilanciamento del livello di difficoltà in Episode Tsubasa, migliorie al matchmaking, notifiche in-game e risoluzione di bug e problemi tecnici.

Maggiori dettagli sulle novità e sui futuri contenuti di Captain Tsubasa Rise of New Champions arriveranno al Tokyo Game Show 2020 Online con uno showcase in programma il 27 settembre. Il gioco di Holly e Benji è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Su Everyeye.it trovate la recensione di Captain Tsubasa Rise of New Champions: "Rise of New Champions è un prodotto di cuore che, pur dinanzi a un impianto ludico non sempre adeguatamente preciso, propone un'esperienza longeva, energica e spettacolare. Il gameplay scade ben presto nella ripetitività, che affievolisce anche la scarica di adrenalina scaturita dall'ennesimo colpo acrobatico."