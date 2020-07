Captain Tsubase Rise of New Champions e Jump Force Deluxe Edition in nuovi gameplay!

Il team di Bandai Namco ha scelto di presentare al pubblico due corpose sessioni di gameplay dedicate a due titoli pronti a realizzare il proprio debutto sul mercato videoludico nel corso del mese di agosto.

Da un lato, stiamo parlando di Jump Force Deluxe Edition, versione definitiva del picchiaduro dedicato agli universi manga che trovano dimora tra le pagine del nipponico Shonen Jump. Già da tempo disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, la produzione si prepara infatti a debuttare anche su Nintendo Switch, in un'edizione arricchita che include i contenuti resi disponibili tramite Character Pass 1. L'ultimo trailer di Jump Force Deluxe Edition ha confermato che il gioco arriverà sulla console della Grande N il prossimo 28 agosto.



La stessa data vedrà arrivare sugli scaffali fisici e digitali anche gli sterminati campi da calcio di Holly e Benji, grazie alla pubblicazione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il titolo sportivo dedicato al celebre manga firmato da Yoichi Takahashi troverà spazio nelle softeche di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.



Per farvi un'idea delle caratteristiche di gameplay offerte dalle due produzioni Bandai Namco, potete fare riferimento alla sessione di gioco pubblicata dalla software house, disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!