In carcere il fondatore di Euromediashop per un reato precedente alla vendita delle PS5

La scorsa primavera Christian Ciciriello di Euromediashop è stato condannato dal tribunale di Brindisi con l'accusa di aver venduto PS5 e altri beni di elettronica di consumo che in realtà non possedeva. Adesso apprendiamo che Ciciriello ha subito una nuova condanna per reati precedenti.

Come riportato da Antenna Sud, Christian Ciciriello è stato arrestato dai Carabinieri di Surbo in base ad provvedimento emesso dalla Procura di Lecce. Ciciriello deve scontare una pena residua per reati legati alla ricettazione e al riciclaggio avvenuti nel 2018 tra Brindisi e Lecce. Il fondatore di Euromediashop si trova nel carcere di San Nicola.

Ciciriello è salito agli onori della cronaca nel Natale 2020, quando creò il sito Euromediashop dichiarando di avere console PS5 (all'epoca appena uscite) disponibili e pronte per la spedizione. Secondo le ricostruzioni, il giovane pugliese avrebbe incassato circa 800.000 euro a fronte di ordini mai realmente evasi e per questo è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Nel dicembre 2020, Christian Ciciriello si è costituito spontaneamente presentandosi alle forze dell'ordine e dichiarando di "non voler truffare nessuno e di essersi ritrovato in una storia più grande di me." Secondo la decisione del giudice, Ciciriello dovrà risarcire anche le vittime che hanno sporto denuncia dopo aver pagato e non aver ricevuto nulla.