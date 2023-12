Cardgame, le uscite di dicembre: Disney Lorcana monopolizza il Natale

Se novembre è stato un mese ricco di uscite per i principali cardgame sul mercato, lo stesso non può certamente dirsi per dicembre. Al contrario, con le festività natalizie in arrivo, molti GCC si sono presi una pausa. Qualche release di peso, però, c'è! Vediamo insieme il calendario delle più interessanti!

Per quanto riguarda Magic: The Gathering, dicembre sarà un mese tranquillo dopo gli eccessi di novembre: nei trenta giorni appena trascorsi, infatti, Wizards of the Coast ha lanciato la release natalizia del set del Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo, e la nuova espansione Le Caverne Perdute di Ixalan. I collezionisti, insomma, potranno sfruttare l'ultimo mese dell'anno per qualche recupero di prodotti già usciti o per far respirare il portafogli.

Stesso discorso per il cardgame Pokémon: a inizio novembre è arrivato in edicola Paradosso Temporale, che continua a catalizzare l'attenzione dei fan. Permane anche un forte interesse per Scarlatto e Violetto - 151, il set dedicato ai mostriciattoli di Kanto, i cui prodotti potrebbero rivelarsi anche degli ottimi regali natalizi per gli appassionati. Per chi guarda al futuro, invece, dicembre potrebbe essere un mese di preordini: Destino di Paldea arriverà il 26 gennaio, con una cardlist ricca di Pokémon cromatici!

Dei tre cardgame maggiori, solo Yu-Gi-Oh! avrà una nuova uscita nel mese di dicembre: stiamo parlando dello Structure Deck Fire Kings, in uscita l'8 dicembre. Il mazzo è stato già accolto con grande favore dagli esperti internazionali e potrebbe rivelarsi un'ottima aggiunta alle collezioni di moltissimi giocatori, peraltro a fronte di una spesa irrisoria. La prossima espansione principale di Yu-Gi-Oh!, invece, arriverà il 19 gennaio 2024, e si chiamerà Maze of Millennia.

A mettere un po' di pepe a un dicembre decisamente lento ci pensa però Disney Lorcana, che si sta imponendo sempre di più come il quarto cardgame di peso sul mercato. A dicembre saranno infatti condensate due uscite importantissime: stiamo parlando innanzitutto della seconda espansione del gioco, Rise of the Floodborn, arrivata nei negozi specializzati l'1 dicembre, e della ristampa di The First Chapter, il primissimo set di Lorcana, che verrà messa in vendita l'8 dicembre.