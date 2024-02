Cardgame, le uscite di febbraio: il 2024 entra finalmente nel vivo!

Il 2024 è partito con il botto per i giochi di carte collezionabili: solo a gennaio, infatti, sono arrivate espansioni-ristampa del calibro di Destino di Paldea del GCC Pokémon e di Ravnica Remastered per Magic: The Gathering. A febbraio, però, arriverà il primo, grande carico di novità assolute per i principali cardgame sulla piazza.

Infatti, sarà proprio nei prossimi giorni che arriveranno i primi set completamente originali del 2024, dopo che sia Destino di Paldea che Ravnica Remastered hanno portato con sé un gran numero di (utilissime) ristampe. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla cardlist di Destino di Paldea o alle ultime novità su Ravnica Remastered.

Per quanto riguarda Yu-Gi-Oh!, il mese di febbraio si aprirà con Incubo Fantasma: il set, che segna il ritorno dell'iconico mostro Yubel nel cardgame Konami, arriverà nelle edicole e nei negozi specializzati il 9 febbraio. L'espansione, che come sempre conterrà 100 carte tra novità assolute e ristampe, è una delle più attese dalla community, specie dai giocatori competitivi: le possibilità di uno sconvolgimento del metagame, infatti, ci sono tutte! Nella seconda metà del mese, invece, arriverà Battaglie della Leggenda Capitolo 1. Battaglie della Leggenda Capitolo 1 è un set-ristampa che verrà rilasciato il 23 febbraio in tutti i negozi specializzati: l'obiettivo, in questo caso, è quello di fornire ai giocatori una nuova occasione per mettere le mani su alcune carte molto utilizzate in competitivo.

Passando al mondo di Magic: The Gathering, febbraio 2024 sarà ancora all'insegna di Ravnica, ma questa volta con un set completamente originale. Stiamo parlando dell'espansione Delitti al Maniero Karlov, che immerge i giocatori in una storia dalle tinte del thriller ambientata in un castello ravnicano: macchinazioni, intrighi e giochi politici sono al centro della trama del set, in arrivo il 9 febbraio. Il 23 febbraio, invece, sarà la volta dell'Edizione Cluedo di Delitti al Maniero Karlov. Il prodotto sarà un vero e proprio gioco di società "standalone", che mischierà le regole di Cluedo ai personaggi e alle carte di Magic: The Gathering.

Per quanto riguarda il franchise Pokémon, invece, febbraio sarà un mese di relativa tranquillità. La prossima espansione del GCC Pokémon è Cronoforze, svelata a fine gennaio e che uscirà in Italia il 22 marzo. Mentre aspettate l'uscita del set, dunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alle tre carte di Cronoforze che noi di Everyeye abbiamo svelato in anteprima. Oppure potete dedicarvi agli ultimi sbustamenti di Destino di Paldea: diversi prodotti legati al set-ristampa di inizio 2023, infatti, arriveranno nei negozi nel corso di febbraio, dandovi nuove occasioni per aggiungere alla vostra collezione i preziosi mostriciattoli shiny dell'espansione!

Per concludere, il 29 febbraio arriverà il terzo set Disney Lorcana, Nelle Terre d'Inchiostro. L'espansione, che è la prima del quartetto Disney Lorcana per il 2024, introdurrà una nuova tipologia di carte, i Luoghi, e vedrà finalmente l'inclusione di pellicole amate come Oceania e Peter Pan nel mondo fantasy ideato dalla Casa di Topolino e da Ravensburger.