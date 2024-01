Cardgame, le uscite di gennaio: il 2024 parte col botto, da Paldea a Ravnica!

È passato un mese esatto dal nostro approfondimento sulle uscite dei principali cardgame per dicembre 2023. Ora, dunque, è giunto il momento di dare un'occhiata al mese di gennaio 2024, nella speranza che le prossime settimane si rivelino più ricche dell'ultimo mese del 2023, durante il quale le uscite di spessore sono state davvero poche.

Partiamo con il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: il 26 gennaio arriverà infatti Destino di Paldea, la nuova espansione del cardgame più popolare del momento. Destino di Paldea è stato svelato a novembre e presenta numerose differenze rispetto ai set mainline del GCC: la cardlist di Destino di Paldea, infatti, è molto più ampia di quella di un'espansione "standard", dal momento che comprende più di 100 Pokémon cromatici da collezionare. Non solo: l'espansione non sarà venduta in booster box e non sarà reperibile in edicola, ma solo presso i rivenditori specializzati e solo sotto forma di Tin, Mini Tin, Set Allenatore Fuoriclasse e Collezioni Speciali.

Anche Yu-Gi-Oh! ci riserverà un paio di sorprese nel mese di gennaio: il 19 gennaio uscirà Labirinto dei Millenni, un'espansione che conterrà ben 85 carte, tutte Rare o superiori, e che darà il via alle danze del 2024 per il TCG giapponese. Labirinto dei Millenni si concentrerà sulle carte vintage e sui mostri dell'anime, come lo Spadaccino di Fuoco, ma conterrà anche diversi reprint di mostri, magie e trappole molto usati nel gioco competitivo. Per i nuovi giocatori, invece, il 26 gennaio arriverà lo Starter Set per due giocatori, che vi permetterà di iniziare a duellare (o di riprendere a farlo), rinfrescandovi le regole sulle meccaniche introdotte nel gioco di carte collezionabili negli ultimi anni.

Per quanto riguarda Magic: The Gathering, invece, gennaio 2024 sarà un tuffo nel passato, con l'uscita di Ravnica: Remastered. Come ogni set "Remastered", anche quello dedicato a Ravnica conterrà sole ristampe - questa volta di carte amatissime provenienti dalle diverse espansioni ambientate proprio a Ravnica. Il set, che potrà essere vostro a partire dal 12 gennaio, fa da "apripista" a Delitti al Maniero Karlov, in uscita a febbraio e che ci riporterà proprio sul piano magico-gotico con una storia tutta nuova.