Cardgame, le uscite di novembre: un mese di fuoco per Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh!

Quello di ottobre è stato un mese scoppiettante per i cardgame, con l'arrivo del set Magic dedicato a Doctor Who, della nuova espansione principale di Yu-Gi-Oh! e del set celebrativo Pokémon - 151. Novembre, però, non sarà affatto da meno. Vediamo dunque insieme le principali uscite in programma per il mese appena iniziato!

Oggi, venerdì 3 ottobre, The Pokémon Company pubblica Paradosso Temporale, la terza espansione mainline del GCC Pokémon dedicata a Scarlatto e Violetto. Interamente incentrata sui Pokémon Paradosso del Tempo Futuro e del Tempo Passato, Paradosso Temporale promette di rimescolare le carte in tavola nel GCC Pokémon, introducendo una nuova tipologia di mostriciattoli e, con essa, delle meccaniche esclusive. Prima di passare oltre, vi ricordiamo che anche noi di Everyeye vi abbiamo svelato in anteprima due carte di Paradosso Temporale, Latios e Joltik.

Passando al mondo di Yu-Gi-Oh!, le uscite in arrivo a novembre sono ben due. Il mese è partito con il piede giusto, dal momento che Konami ha lanciato la Rarity Collection di Yu-Gi-Oh! già il 2 novembre: si tratta di un mini-set da 79 carte, divise in rarità "alla giapponese": ogni carta, cioè, è disponibile in sette varianti con rarità crescente, alcune delle quali con un trattamento foil tridimensionale!

Il 16 novembre, invece, sarà la volta di Valorosi Distruttori, il terzo set tri-tematico di Yu-Gi-Oh! del 2023, nonché l'ultima espansione in uscita nel corso di quest'anno. Come già i due set che lo hanno preceduto, anche Valorosi Distruttori introdurrà tre nuovi archetipi nel GCC Konami, ciascuno con una ventina di carte completamente inedite: questi ultimi riceveranno sicuramente più supporto nel corso del 2024, perciò il set potrebbe rivelarsi fondamentale per il gioco competitivo nel prossimo anno.

Infine, per quanto riguarda Magic: The Gathering, novembre sarà un mese particolarmente frizzante. Il 10 del mese, infatti, arriverà la seconda ondata di prodotti del Signore degli Anelli, tra cui quattro box scenici di carte Magic, che potranno essere giustapposte per formate le illustrazioni più iconiche del romanzo di J.R.R. Tolkien, una nuova wave di box di bustine Collector e il Volume 2 delle buste di Jumpstart dell'espansione.

Lo stesso giorno, infine, sarà la volta di Le Caverne Perdute di Ixalan, la nuova espansione di Magic: The Gathering, che concluderà in bellezza il 2023 portandoci in un mondo impregnato dalla cultura mesoamericana e dominato da dinosauri, pirati e vampiri! Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima delle Caverne Perdute di Ixalan.