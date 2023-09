La carezza tra Vi e Caitlyn in un cosplay di League of Legends

Mentre Riot Games si gode il successo di The Box Cup, lo show interattivo di League of Legends che ha visto due team affrontarsi sotto la guida del pubblico, i giocatori del MOBA hanno da poco avuto la possibilità di accogliere un nuovo Campione che è andato ad ampliare il già vasto roster di personaggi giocabili.

Con il rilascio della patch 13.18, League of Legends ha dato il benvenuto sulla Landa a Briar, la fame repressa. Nata come un esperimento fallito della Rosa Nera, è insaziabilmente affamata di sangue. A causa di ciò, è stata tenuta in detenzione per diversi anni. Fuggita dalla sua cella e libera nel mondo, nessuno potrà più controllare il suo appetito.

L'arrivo di Briar apre le porte per la prossima patch di League of Legends, la 13.19 in cui si giocherà il Campionato Mondiale eSports di LOL. In attesa di scoprire il futuro del MOBA di Riot Games, la coppia di cosplayer formata da Fae la Blanche e Peyton celebra due delle eroine più apprezzate dal pubblico.

In questo cosplay di Vi e Caitlyn da League of Legends le due agenti di polizia di Piltover si scambiano una carezza. Mentre lo sceriffo siede sulle sue ginocchia, l'ex criminale zaunita le sfiora il viso con dolcezza.