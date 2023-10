Dai caricabatterie ai power bank: tutti i metodi per caricare il pad di PS5

Avete bisogno di ricaricare la batteria del vostro DualSense e siete curiosi di scoprire quali sono i modi per farlo oltre al classico collegamento via cavo ad una PlayStation 5? Scopriamo allora tutti i metodi attraverso i quali si può eseguire questa procedura.

Console

Il metodo principale per ricaricare la batteria del controller di PlayStation 5 è quello di collegare la periferica alla console tramite un cavo USB di tipo-C ad una delle porte frontali della macchina da gioco Sony. Dal momento che sulla parte anteriore di PS5 vi sono sia una porta USB-C che una tradizionale, potete utilizzare il cavo incluso nella confezione oppure uno USB-C/USB-C. Tramite le impostazioni di PS5 si può anche fare in modo che la console alimenti le porte frontali in modalità riposo, così da ricaricare il pad quando non si gioca.

Accessori

Il secondo modo per ricaricare il DualSense è tramite accessori come lo stand per la ricarica ufficiale, che permette di ripristinare la carica anche di più controller contemporaneamente e che può essere collegato direttamente a PlayStation 5.

Caricabatterie

Se invece non volete collegare il controller alla vostra PlayStation 5, potete utilizzare come alternativa un qualsiasi caricatore per smartphone e tablet, purché il cavo collegato all’alimentatore sia di tipo USB-C. In questo modo potrete perfettamente caricare il DualSense, sebbene vi sconsigliamo di utilizzare alimentatori troppo potenti: in tal caso, la batteria potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica ed usurarsi nel tempo. Se invece l’alimentatore è poco potente, la ricarica andrà a buon fine lo stesso ma impiegherà un tempo maggiore a raggiungere il 100%.

Power bank

Se per qualche ragione non avete la possibilità di collegare il DualSense a PlayStation 5 e non ci sono prese libere per utilizzare il tipico caricatore degli smartphone, potreste pensare di eseguire la ricarica del controller tramite power bank. In tal caso la procedura sarà identica a quella per la ricarica del cellulare: basterà collegare con un cavo USB-C il pad al dispositivo ed attendere che la luce arancione smetta di lampeggiare.

Smartphone

Dal momento che le porte USB-C su smartphone e tablet possono anche alimentare i dispositivi collegati, potete tranquillamente utilizzare il vostro cellulare per ricaricare il DualSense di PlayStation 5. In questo caso, però, avrete necessariamente bisogno di un cavo le cui estremità siano uguali (USB-C).

