Carlo Calenda ci ripensa: 'I videogiochi sono cultura'

I videogiocatori ricorderanno sicuramente le aspre critiche mosse da Carlo Calenda, leader del movimento politico Azione, nei confronti dei videogiochi. Sembra però che nelle ultime ore il personaggio abbia deciso di ritrattare le sue dichiarazioni, smentendole con una serie di tweet pubblicati sul suo profilo ufficiale.

Dopo aver affermato che i "giochi elettronici" fossero una delle cause dell’incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento, Calenda ha infatti deciso di fare un passo indietro e di tornare sull'argomento per far sapere ai suoi follower che non la pensa più allo stesso modo sui videogames:

"Sui videogiochi ho sempre avuto una visione parziale, è capitato anche a me, come a molti miei colleghi, di giudicare senza conoscere. Ma fanno parte anche loro della cultura, e bisogna capirli e conoscerli per capire e conoscere le generazioni presenti e future."

Sembra quindi che, come accade ormai sempre più spesso, le forti accuse dell'ex ministro erano dovute ad una sua scarsa conoscenza del medium, il cui approfondimento in tempi recenti gli ha permesso di rivalutarli in positivo, al punto da definirli "parte della cultura".

Va precisato che per 24 ore il celebre comico Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo ha assunto il ruolo di social media manager dell'ex ministro e, di conseguenza, tali tweet potrebbero non essere una sua opinione ma solo una "burla" di chi gli sta gestendo i profili social.

Vi ricordiamo infatti che proprio durante il lockdown per l'emergenza Coronavirus sono state dette parole forti da Calenda nei confronti dei videogiochi.