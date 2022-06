Carlos Sainz sarà ospite speciale della Ferrari Velas Esports Series 2022

Con il lancio della nuova stagione 2022 della Ferrari Velas Esports Series tra le regioni di North America ed Europa, ci si appresta ad assistere a una nuova serie di intriganti gare tra Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, alle quali parteciperanno non solo numerosi sim driver, ma anche Carlos Sainz!

Ferrari è infatti orgogliosa di annunciare che sia alle qualificazioni al Campionato Ferrari Velas Esports Nord America presentate da Amanda Busick, sia alle qualificazioni europee presentate da Nicki Shields, Paul Jeffrey e il pilota Brendon Leigh, ci sarà come ospite speciale il pilota della Scuderia Ferrari Carlos Sainz. Tra lunedì 13 giugno e martedì 14 giugno, dunque, oltre alle gare della Serie sarà possibile vedere su Twitch il secondo pilota del Cavallino Rampante in azione.

Come dichiarato da Charlie Turner, Chief Content Officer di Ferrari: “Siamo entusiasti di avere Amanda in aggiunta alla nostra squadra di presentatori per questa nuova stagione e, Carlos come ospite speciale, aggiunge ulteriore spessore alle trasmissioni. Le due gare della Serie saranno caratterizzate da nuovi entusiasmanti piloti e avere anche Amanda a condurre tutto ciò senza dubbio renderà gli eventi ancora più coinvolgenti”.

Entrambe le gare della Serie saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch Ferrari Esports a partire dalle ore 21.00 CEST del 13 giugno per la gara europea e dalle ore 21.00 EDT del 14 giugno per quella nord americana. Gli spettatori, oltre a poter assistere alle quattro avvincenti gare per ogni regione, avranno anche la possibilità di vincere premi ufficiali a tema Ferrari semplicemente collegandosi al canale Twitch Ferrari. Tutti quelli che si registreranno dal sito ufficiale, inoltre, avranno la possibilità di vincere una replica ufficiale della felpa con cappuccio Scuderia Ferrari 2022, una maglietta Scudetto Ferrari e una replica ufficiale del cappellino Scuderia Ferrari 2022.

Ricordiamo, dunque, che il vincitore della Ferrari Velas Esports Series avrà la possibilità di unirsi al team di grande successo della Scuderia Ferrari Velas Esports nel 2023.