Carlton vs Fortnite: il parere dell'avvocato LegalEagle

In queste ultime settimane sono tante le star che hanno deciso di trascinare Epic Games in tribunale, accusando la compagnia di aver rubato alcuni loro passi di danza per inserirli poi in Fortnite. Tra questi troviamo il rapper 2Milly, Backpack Kid e Alfonso Ribeiro, noto principalmente per il ruolo di Carlton in Willy Il Principe di Bel Air.

Un parere sulla questione arriva da LegalEagle, nickname di un noto avvocato americano che su YouTube fornisce spesso commento riguardo a cause legali che vedono coinvolti grandi nomi dell'intrattenimento, e non solo.

L'avvocato afferma che esiste una legge sul copyright anche sui passi di danza e le coreografie, anche se molti tendono a dimenticarsene, tuttavia il divieto in questione è ancora molto fumoso e ben poco chiaro: i singoli passi non possono essere infatti tutelati completamente, così come una singola nota di una canzone non può essere rivendicata.

LegalEagle non nega che i personaggi coinvolti nella vicenda possano vincere le cause intentate ma le sfumature in questo caso sono moltissime ed un colosso come Epic Games non ha certamente inserito dei passi di danza in Fortnite senza prima aver sentito il proprio studio legale.