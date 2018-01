Carmageddon TDR 2000 per PC gratis su GOG solo per un periodo limitato

Per festeggiare l'arrivo della versione DRM Free di, GOG ha deciso di regalare, sequel diuscito diciotto anni fa su PC.

Il gioco può essere scaricato gratis da GOG solamente per un periodo limitato, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che Total Destruction Racing 2000 torni ad essere a pagamento (3.99 euro).

Scarica gratis Carmageddon TDR 2000 da GOG.com

Carmageddon TDR 2000 è compatibile con Windows 7,8 e 10, il gioco è tradotto esclusivamente in lingua inglese, il file pesa 516 MB, il download include l'espansione The Nosebleed Pack e il manuale a colori in PDF.