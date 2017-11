Carmen Ejogo su Roman J. Israel, Esq. "Esplora temi rilevanti"

L'attriceè stata intervistata in esclusiva per ScreenRant.com sulla recente esperienza sul set di, legal drama scritto e diretto da Dan Gilroy, con protagonista Denzel Washington . Ejogo ha parlato dei temi importanti su cui si concentra la pellicola arrivata nelle sale statunitensi lo scorso 3 novembre.

Tra le attrici più prolifiche del cinema internazionale, Carmen Ejogo interpreta il ruolo di Maya nel film di Gilroy. Sul ruolo e sulla sua esperienza in Roman J. Israel, Esq. ha detto:"Avere l'opportunità di lavorare con Denzel è stata una tentazione forte. Così come lavorare con Dan Gilroy, sceneggiatore e regista di questo progetto. Hanno le idee chiare, sanno cosa vogliono e come lo vogliono. Ero davvero entusiasta ed eccitata dal fatto che il mio fosse un personaggio che incarna l'idea di avere la convinzione, il cuore e la fiducia in altre persone, che avesse la comprensione dell'interconnessione tra tutti noi. Questi temi contano davvero per me. Soprattutto in questo periodo storico dove ci sono molte divisioni, poter lavorare ad un film che fosse una reazione positiva ha significato tanto per me. Penso che i temi che esploriamo nel film siano sempre pertinenti alla quotidianità che viviamo. Penso che sia un film senza tempo. L'idea di credere veramente in qualcosa, perseverare in quella convinzione e non arrendersi nonostante l'apatia generale. Per rimanere fedele a quel tipo di idealismo devi vivere una vita degna di essere vissuta."

Carmen Ejogo è stata incalzata anche su Animali Fantastici E Dove Trovarli 2, nel quale tornerà nel ruolo di Seraphina Pickery, presidentessa del MACUSA (Magico Congresso degli Stati Uniti) ma è stata molto ermetica nelle risposte mentre ha svelato di voler lavorare in futuro in una commedia.