Un Carnevale di sconti da Euronics, Assassin's Creed e tanti altri giochi in offerta

Euronics festeggia il carnevale con una serie di sconti e offerte su tanti prodotti, tra cui anche i videogiochi. Assassin's Creed Valhalla e tanti altri titoli sono in vendita a prezzi ridotti fino al 2 marzo, online e nei negozi a seconda delle disponibilità dei punti vendita.

Tra i giochi in sconto da Euronics troviamo Assassin's Creed Valhalla a 29.99 euro, Far Cry 6 a 34.99 euro, Riders Republic a 29.99 euro, Battlefield 2042 per PC a 29.99 euro e 39.99 euro su console, Just Dance 2022 a 39.99 euro, Watch Dogs Legion a 19.99 euro e Immortals Fenyx Rising a 24,99 euro. Vi segnaliamo anche Rainbow 6 Siege Deluxe Edition Year 6 costa 19.99 euro, ottimo prezzo per chiunque desideri entrare nel mondo dello sparatutto Ubisoft.

Questi sono solo alcuni dei titoli in promozione da Euronics per il periodo di Carnevale, le offerte sono valide fino a inizio marzo su una vasta selezione di prodotti, sia online che in negozio a seconda ovviamente delle disponibilità e delle scorte dei singoli negozi. Indubbiamente si tratta di una ottima occasione per aggiungere nuovi titoli alla propria collezione spaziando tra giochi d'azione, sportivi, party game e sparatutto, con i generi più in voga ben rappresentati nelle nuove offerte di Euronics.