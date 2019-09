La carriera di FIFA 20 è piena di bug: quando arriverà la patch correttiva?

Dopo un periodo passato in Accesso Anticipato, dapprima per gli abbonati a EA e Origin Access, poi per gli acquirenti della Ultimate Edition, ieri 27 settembre FIFA 20 è finalmente stato reso ufficialmente disponibile per tutti quanti. I giocatori hanno inondato i server di gioco, e tra una partita e l'altra hanno già identificato alcuni problemi.

Stando a quanto è possibile leggere su Reddit, la Modalità Carriera è afflitta da numerosi bug e problematiche di vario genere, alcune delle quali ereditate dai capitoli precedenti, non essendo mai state risolte in via definitiva da EA Sports. Una delle più gravi è legata alla riluttanza di alcuni top team nello schierare i loro giocatori migliori. L'Intelligenza Artificiale si ostina a mandare in campo sostitute e riserve anche se i migliori calciatori risultano essere disponibili, rendendo l'avanzamento molto più semplice del dovuto. Questo, in ogni caso, è solo un esempio: un redditor ha stilato una lunga lista di bug che può essere consultata a questo indirizzo.

Il thread ha acquisito abbastanza visibilità da ottenere l'attenzione dei ragazzi di EA Sports. Corey Andress, Global Franchise Lead del team, è intervenuto su Twitter per spiegare che gli sviluppatori sono al corrente dei problemi della modalità Carriera e che stanno lavorando sodo per risolverli. Andress, tuttavia, ha confessato che la pubblicazione di una patch correttiva non sarà immediata, e non ha potuto comunicare tempistiche precise. I giocatori, di conseguenza, dovranno necessariamente armarsi di pazienza oppure affrontare un'altra delle numerose modalità del gioco nell'attesa.

Anche voi avete riscontrato dei bug nella Carriera? FIFA 20 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nelle scorse ore EA Sports ha annunciato l'arrivo dei calciatori Ones to Watch nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team.