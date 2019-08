La Carriera di FIFA 20 sarà ricchissima di novità e migliorie, promette EA

Durante un'intervista concessa a VG247.com, lo sviluppatore capo di FIFA 20, Alex Constantinescu di EA, ha voluto soffermarsi sulle novità della Carriera di FIFA 20 per incensare gli sforzi compiuti dagli autori nel migliorarne ogni singolo elemento grafico, ludico e contenutistico.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali del faticoso processo di sviluppo della Carriera di FIFA 20, Constantinescu ha affermato infatti che "per me è davvero molto, molto eccitante assistere a tutte queste novità, soprattutto perchè lo scorso anno ci siamo dovuti impegnare maggiormente sull'integrazione della Champions League in ogni elemento del gioco per renderlo il più autentico possibile. A ripensarci adesso, speravo di occuparmene il più velocemente possibile perchè avevamo tutte queste caratteristiche inedite per la Carriera che volevamo implementare ma che non avevamo il tempo di aggiungere".

Non dovendo più basare il proprio lavoro sull'integrazione della Champions League nelle modalità principali, lo sviluppatore di EA afferma così che con FIFA 20 vedremo i frutti dei lavoro compiuto sulla Carriera: "Abbiamo creato i nostri set di strumenti interni per tutte le conferenze stampa, ad esempio. [...] Tutto è guidato da me e dal nostro team di produttori e designer, quindi è abbastanza sorprendente ed emozionante ottenere questo coinvolgimento nella creazione di queste ricchissime funzionalità. Ora che abbiamo a disposizione il nostro set di strumenti, abbiamo la capacità di creare sempre di più e di liberare risorse preziose in modo che negli anni a venire faremo molte più cose. La Carriera di FIFA è una modalità che che continuerà a crescere, non ci fermeremo qui".

Per tutte le novità della Carriera di FIFA 20, su queste pagine trovate un approfondimento con tutte le migliorie, le ottimizzazioni e le caratteristiche inedite integrate in quella che, senza nulla togliere a FIFA 20 Ultimate Team, rappresenterà la modalità regina del prossimo simulatore calcistico targato EA Sports, il cui lancio è previsto per il 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, così come su Nintendo Switch in edizione Legacy.