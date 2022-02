La carriera di Phil Spencer ripercorsa dal The Wall Street Journal, ecco i punti salienti

Giornate di festa in casa Xbox, con particolare riferimento a Phil Spence: il boss dell'azienda verdecrociata sarà infatti insignito del Premio alla Carriera dall'Academy of Interactive Arts & Sciences e The Wall Street Journal gli ha dedicato un articolo che ne ripercorre la carriera.

Il lungo tributo del The Wall Street Journal traccia infatti i punti salienti che hanno caratterizzato la vita professionale di Phil Spencer, accompagnandoli con i commenti dei tanti dipendenti Microsoft che hanno avuto la possibilità di lavorare al suo fianco. L'esperienza di Spencer con il colosso di Redmond inizia nel lontano 1988 come parte del team che lavora a Microsoft Money e si fa riconoscere come grande fan di Ultima Online, che spesso gioca in ufficio con i colleghi. Nel 2001 entra nella neonata Xbox e da quel momento il suo legame con i videogiochi diventa ancora più forte: "Non sarei sorpreso se Phil avesse letteralmente giocato ad ogni gioco che è stato lanciato negli ultimi anni e se potesse esprimere un'opinione su ognuno di questi" ha dichiarato Richard Irving, veterano del team Xbox, per poi concludere "Phil è un vero videogiocatore".

Con l'avvento di Satya Nadella alla guida di Microsoft nel 2014, le redini della divisone Xbox passano a Phil Spencer e la società inizia a puntare forte su questo ramo del mercato: prima l'acquisto di Mojang e poi la lenta (ma efficacie) ristrutturazione del marchio. Nel 2017 Nadella diventa l'interlocutore principale di Spencer e insieme danno il via alla rivoluzione del cloud gaming e di Xbox Game Pass. Phil è il principale fautore di questa nuova strategia in cui crede fermamente: "Non avrebbe mai accettato un no come risposta. Ha sempre provato a trovare un modo per far funzionare le cose" riferisce Irving. Dopo aver portato ben 23 team sotto l'egida degli Xbox Game Studios, Phil Spencer piazza due acquisizione clamorose: la prima nel 2021 con Zenimax e Bethesda e la seconda, ancora in corso, con Activision (qui trovate il nostro speciale sull'acquisizione). "Phil ha sistematicamente messo in ordine i tasselli. Ora ne ha abbastanza per fare il prossimo grande passo con Activision" ha dichiarato S. Someseagar, un altro veterano dell'azienda con oltre 25 anni di carriera alle spalle.

Insomma, la rivoluzione di Phil Spencer sembra non essere ancora arrivata al capolinea e nel corso degli anni ha saputo lasciare una forte impronta all'intero dell'industria. Non resta che attendere per vedere cosa ha ancora in serbo il boss di Xbox.