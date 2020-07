Carrion: il metroidvania horror esce a fine luglio, ecco il nuovo video

Gli sviluppatori di Phobia Game Studio pobblicano all'evento Devolver Digital un video gameplay di Carrion contribuisce a fare luce sulla data d'uscita di questo ambizioso horror metroidvania in pixel art.

In base alle informazioni condivise dal team di Phobia Game, Carrion sarà disponibile su PC (tramite le pagine di Steam) e della doppia versione console per Xbox One e Nintendo Switch dal prossimo 23 luglio. Sin dal lancio, oltretutto, Carrion potrà essere scaricato e fruito "gratuitamente" su PC e Xbox One dagli iscritti a Xbox Game Pass.

Il publisher Devolver Digital conferma inoltre la disponibilità su Steam della demo "Sneak Peek", una prova che offre un assaggio dell'esperienza di gioco di questo metroidvania a tinte splatter ambientato in una stazione spaziale e incentrato sulle gesta compiute da un essere mostruoso per ricavarsi una via di fuga facendosi largo tra gli odiati esseri umani a difesa dell'installazione.

Nell'attesa che si faccia il 23 luglio per poterci immergere nelle atmosfere tetre di questo horror in pixel art ispirato a La Cosa di Carpenter, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra prova di Carrion a firma di Claudio Cugliandro.