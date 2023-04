Carrion: il mostro del metroidvania splatter horror terrorizza su PlayStation 5

A un anno e mezzo dall'arrivo di Carrion su PS4, lo splatter horror in pixel art di Devolver Digital e Phobia Game Studio approda finalmente su PlayStation 5 in una veste grafica ottimizzata per la console Sony di ultima generazione.

In questa sua nuova versione disponibile da oggi 27 aprile su PS5, il particolare metroidvania che sprona gli utenti a vestire i panni del mostro vanta tutti i contenuti delle edizioni già disponibili su PC e console last-gen, oltre ovviamente a tutti gli aggiornamenti e alle patch che ne hanno caratterizzato il supporto post-lancio fino ad oggi.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Carrion è un'avventura a scorrimento con grafica in pixel art che pone gli appassionati di metroidvania nei disturbanti panni di una creatura aliena desiderosa di fuggire da un laboratorio sotterraneo.

L'essere mutaforma, ispirato all'entità che ha seminato morte e distruzione tra le installazioni ammirate nel film La Cosa, ha la non particolarmente piacevole tendenza a mangiare le persone per accrescere le proprie dimensioni e moltiplicare la forza. Nel corso della campagna principale dovremo perciò cibarci degli addetti al laboratorio per aumentare la forza distruttiva degli organuli di carne e dei tentacoli deformi che si innervano dall'orrendo corpo centrale del mostro.

