Carrion: il reverse-horror arriva anche su PlayStation 4 quest'anno

Nel corso dell'iniziativa PlayStation Indies, Krzysztof Chomicki di Phobia Game Studio ha annunciato che, nei prossimi mesi, anche i giocatori PlayStation 4 potranno vestire i panni della massa informe di cartilagine, artigli e tentacoli di Carrion.

Carrion, reverse-horror attualmente disponibile su PC, Xbox e Nintendo Switch, arriverà anche su PlayStation 4 nel corso di quest'anno. La protagonista dell'esperienza è un’abominevole creatura aliena che si risveglia in un laboratorio sotterraneo segreto. Mangiando le persone durante la fuga cresce in dimensioni e sviluppa abilità devastanti, tra cui un attacco a distanza simile a una ragnatela, la possibilità di manipolare la luce per diventare temporaneamente invisibile e persino possedere esseri umani per portare al massimo il livello di terrore. Come in ogni metroidvania che si rispetti, le nuove abilità consentono alla massa tentacolare di raggiungere zone prima precluse e sbloccare percorsi completamente nuovi all'interno della struttura.

In occasione dell'annuncio, è stato proiettato il trailer che potete visionare in apertura di notizia. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Carrion.