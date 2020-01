Carrot e Jibe protagonisti dei nuovi trailer di One Piece Pirate Warriors 4

Bandai Namco continua a stuzzicare i tanti fan che attendono l'uscita di One Piece: Pirate Warriors 4, mostrando altri nuovi trailer dedicati ai personaggi che ne comporranno il roster. Gli ultimi due, diffusi proprio da poche ore, riguardano Carrot e Jinbe.

Carrot ha eccellenti abilità di salto, ed il suo stile di combattimento si basa molto sulla velocità. Ha la posibilità di paralizzare i propri nemici grazie ad attacchi elettrici, che dunque li rendono impossibilitati a rispondere per un certo tempo. Il suo stile però la lascia piuttosto vulnerabili ai rapidi contrattacchi, per cui conviene sempre stordire i nemici prima di attaccare.

Jinbe è invece un lottatore molto potente, che usa il Fish-Man Karate ed il Fish-Man Jujitsu, per cui è particolarmente indicato per il combattimento corpo a corpo, ma è letale anche a distanza, grazie ad un suo attacco che colpisce i nemici con una violenta ondata di acqua.

Il gioco di Bandai Namco uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 27 Marzo in Occidente. Sul nostro sito trovate anche l'ultimo trailer di One Piece Pirate Warriors 4, che vedeva Nami in azione. Se volete approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di One Piece Pirate Warriors 4.