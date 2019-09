Carrot si unisce al cast dei personaggi di One Piece: Pirate Warriors 4

L'ultimo numero del giapponese Weekly Jump ha rivelato che tra i personaggi giocabili di One Piece: Pirate Warriors 4 figurerà anche Carrot, ragazza visone con i tratti da coniglio.

Stando a quanto è possibile leggere, Carrot sarà in grado di combattere utilizzando attacchi elettrici, una delle abilità speciali della razza dei Visoni, che si riveleranno molto utili in battaglia. Una silhoutte nera visibile in in fondo alla pagina di Weekly Jump (allegata in calce a questa notizia) lascia inoltre intendere che Carrot potrà assumere anche la forma Sulong, trasformazione innescata dalla Luna piena che oltre a modificare il suo aspetto amplifica anche tutte le sue capacità fisiche.

One Piece: Pirate Warriors 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020. La data d'uscita esatta non è ancora stata svelata, ma probabilmente ne sapremo di più durante il Tokyo Game Show 2019 che si svolgerà nella capitale giapponese dal 12 al 15 settembre. Il musou di Bandai Namco, oltre ad essere presente in formato giocabile, sarà anche il protagonista di uno stage event. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4 dalla Gamescom 2019.