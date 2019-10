Carrumble: la Closed Beta del car fighting game italiano inizia domani

3DClouds annuncia oggi l'inizio della closed beta per l'adrenalinico e originale car fighting game Carrumble, il cui arrivo è previsto per il prossimo 16 ottobre in esclusiva Steam. La beta sarà disponibile a partire dal 3 ottobre per un numero ristretto di giocatori, previa registrazione attraverso Gleam.

La fase di closed beta inizierà su Steam giovedì 3 ottobre alle 16:00 e terminerà il 7 ottobre alle 10:00. Questi i contenuti disponibili:

4 campioni tra cui scegliere: Old Rupert e la sua Betty, Tomo con il massiccio Ronin, Coral a bordo di Blossom e Domino al volante di Dust Devil.

3 Differenti arene in cui competere: Stadio, Parcheggio Multipiano e Incrocio

Due modalità di gioco differenti

Ogni giocatore riceverà un regalo alla fine della beta come ringraziamento per aver preso parte al test.

Carrumble è un picchiaduro online completamente gratuito, dove quattro giocatori si scontreranno in arene dinamiche a bordo di veicoli personalizzabili scelti da una ricca lista, caratterizzati da aspetto e mosse uniche! Sali a bordo del Ronin o prendi il volante di Blossom e preparati a dare sportellate, usare boost e compiere acrobazie Wrestling per uscire vincitore dai duelli all'ultimo rottame. Carrumble è un gioco senza esclusione di colpi dove ogni altro giocatore può essere un nemico o un alleato, almeno fino a quando fa comodo.

Nel mondo di Carrumble non si gioca solo per la gloria ma anche per ottenere premi grazie ai quali acquistare skin e vetture sempre più spettacolari. Centinaia di ore di gioco vi aspettano, nel tentativo di scalare le classifiche ed essere incoronati re di Carrumble!