CARRUMBLE: il funambolico party game italiano si prepara a sbarcare gratis su Steam

Forti dell'esperienza maturata con l'ottimo Xenon Racer, gli autori della casa di sviluppo italiana 3DClouds svelano ufficialmente il progetto di CARRUMBLE, un party game gratuito che ci vedrà partecipare a insolite gare di wrestling... con delle auto!

Il titolo, sulla falsariga di ogni altro picchiaduro in arena, ci permetterà di indossare i panni di scapestrati piloti di auto che dovranno fare a sportellate per raggiungere la vittoria contro gli altri avversari in multiplayer.

Oltre alla conferma della natura free to play, e quindi della possibilità di scaricare gratuitamente il gioco su PC attraverso le pagine di Steam, tra i punti di forza di CARRUMBLE citiamo la completa personalizzazione dei veicoli, la presenza delle classifiche online e delle Stagioni, la possibilità di acquisire potenziamenti e boost attraverso la progressione delle sfide vinte, un frizzante comparto grafico in stile cartoonesco e, soprattutto, un funambolico sistema di gioco che attinge a piene mani dal wrestling.

In cima alla notizia trovate il video di presentazione di CARRUMBLE, con annessa galleria immagini che v'attende a fondo pagina. L'uscita su Steam della nuova fatica digitale degli autori di Xenon Racer dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.