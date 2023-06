Cart Life torna in vita! L'avventura life sim arriva finalmente nel 2023

Chiusosi il sipario sulla cerimonia di apertura della Summer Game Fest, è tempo di scoprire le produzioni indipendenti proposte dai team presenti ai Day of the Devs.

Dopo aver assistito al reveal di Beastieball, è tempo di una notizia decisamente inaspettata. Dal palco dell'evento, Richard Hofmeier annuncia infatti il ritorno in scena di Cart Life! In seguito a una prima pubblicazione su Steam nel corso del 2013, il titolo era stato accolto con entusiasmo da diverse testate videoludiche internazionali. A dispetto di ciò - e di diversi riconoscimenti ricevuti - Cart Life non era mai stato completato dai suoi creatori.

Ora, grazie al supporto offerto da AdHoc Studio, Richard Hofmeier è determinato a portare a termine il progetto. Ambientato nell'ovest degli Stati Uniti d'America, Cart Life offre un insolito mix tra avventura e life simulator. Nei panni di tre venditori di strada, i giocatori dovranno cercare di gestire al meglio le proprie limitate risorse, per sbarcare il lunario e avviare una nuova attività commerciale. Un edicola, un banchetto di bagel e un piccolo caffè attendono la community di Cart Life, tra miriadi di scelte da prendere e un ampio set di possibili epiloghi a cui giungere.

Animato dallo stile minimale in bianco e nero già proposto nel 2013, Cart Life diverrà disponibile nel corso del 2023, con esordio atteso su PC e - genericamente - console.