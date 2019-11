La carta di credito non è obbligatoria per acquistare i giochi su Google Stadia

Come si acquistano i giochi su Google Stadia? Tramite smartphone, obbligatorio nella fase di setup e acquisto al lancio, emergono ora anche dettagli sui metodi di pagamento accettati da Big G oltre alle più comuni carte di credito.

Durante una recente sessione AMA su Reddit, Andrey Doronichev di Google ha confermato che i giochi potranno essere acquistati anche senza carta di credito, utilizzando le carte prepagate (gift card) e i crediti del Play Store, esattamente come avviene sullo store mobile della casa di Mountain View.

La carta di credito dunque non sarà necessaria per creare un account Stadia e in qualsiasi momento sarà possibile utilizzare i crediti o aggiungere denaro al portafoglio ricaricandolo con le apposite tessere prepagate, come accade anche su altri store digitali come PlayStation Store, Xbox Store, App Store, Nintendo eShop o Netflix, solamente per fare degli esempi.

Doronichev ha ribadito poi che nella fase iniziale lo smartphone sarà indispensabile per acquistare i giochi su Google Stadia, al momento però l'app sembra dare problemi su iOS funzionando invece alla perfezione su Android, con ogni probabilità i problemi riscontrati saranno corretti prima del lancio, fissato per il 19 novembre in contemporanea mondiale. E voi, siete pronti al debutto di Google Stadia? Avete già prenotato la console? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.