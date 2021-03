Quanto vale una carta Pokémon Charizard Set Base prima edizione?

Le carte collezionabili Pokémon, da anni disponibili in tutto il mondo per i giocatori e i collezionisti appassionati alla serie, annoverano ormai numerose carte che, per via della loro tiratura limitata o di altre caratteristiche particolari, sono considerate rarissime e arrivano a valere centinaia, se non migliaia, di euro o dollari.

Tra queste è possibile citare anche la carta di Charizard Set Base, considerata nella sua prima edizione e autenticata PSA, ovvero con una autenticazione di qualità rilasciata da un esperto che sia in grado di certificare lo stato di qualità ed eventuale usura della carta stessa. Charizard è infatti da sempre uno dei pokémon preferiti dai giocatori della serie videoludica, e questo apprezzamento si riflette anche all’interno del gioco di carte collezionabili, permettendo a questa carta di mantenere sempre piuttosto alto il suo valore anche con il passare del tempo e la pubblicazione di nuove versioni sia della stessa carta che di altre carte in edizione limitata.

La carta di Charizard Set Base prima edizione possiede quindi oggi un valore di circa 900 euro circa, cosa che la rende una delle carte attualmente più costose all’interno dell’intero panorama delle carte collezionabili dedicate alla serie di Pokémon, che annovera comunque al suo interno carte decisamente più rare. Ovviamente si tratta di un valore riferito ad una carta in perfette condizioni con testi in lingua inglese mentre l'edizione italiana sembra essere leggermente più comune, così come quella giapponese. Infine, ecco quali sono le carte Pokemon più rare e costose in assoluto.