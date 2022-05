Carta Pokémon di Typhlosion di Hisui in regalo da GameStop: ecco come

In vista del lancio di Spada e Scudo: Lucentezza Siderale, nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, GameStop ha deciso di fare un nuovo regalo agli Allenatori più affezionati.

La catena regalerà una carta di Typhlosion di Hisui a tutti coloro che spenderanno almeno di 20 euro nell'acquisto di carte Pokémon. Typhlosion di Hisui (PS 150) appartiene alla nuova espansione Spada e Scudo: Lucentezza Siderale e possiede un'abilità chiamata Sfera Soprannaturale: "Devi scartare una carta Energia che hai in mano per usare questa abilità. Una sola volta durante il tuo turno, puoi lasciare il Pokémon attivo del tuo avversario bruciato e confuso". Potete osservare meglio la carta nell'immagine allegata in calce a questa notizia.

L'espansione Spada e Scudo: Lucentezza Siderale è ispirata ad Arceus e verrà pubblicata il 27 maggio 2022. Introdurrà tanti Pokémon di Hisui e la nuova meccanica dei Pokémon Lucenti, che vede come protagonisti dei Pokémon cromatici con delle illustrazioni impresse in modo speciale. Tra le nuove carte figureranno 3 Pokémon Lucenti, 8 Pokémon-V ASTRO, 21 Pokémon-V, 2 Pokémon-VMAX e più di 20 carte Allenatore. Potete già provvedere al preordine del set e delle buste di Spada e Scudo: Lucentezza Siderale sul sito di GameStop.