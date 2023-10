Carte collezionabili, le uscite di ottobre: da Magic x Doctor Who ai Pokémon di Kanto

Dopo un settembre scoppiettante per le carte collezionabili, il mese di ottobre rappresenterà un periodo di riposo per i collezionisti e i duellanti più incalliti... almeno in parte. In attesa dei grandi lanci di novembre e in preparazione alla stagione natalizia, infatti, anche ad ottobre arriveranno diversi prodotti cardgame da tenere sott'occhio.

Per esempio, il 13 ottobre arriverà il set Commander Magic: The Gathering di Doctor Who. Si tratta di un mini-set composto da quattro mazzi Commander di Magic incentrati su Doctor Who, la più longeva serie televisiva contemporanea: buona parte delle carte del mini-set, che non sembra avere un costo troppo elevato (i quattro mazzi, insieme, costeranno circa 220 Euro), sono già state svelate da Wizards of The Coast. Per gli appassionati, però, ci saranno anche degli esclusivi Collector's Booster con illustrazioni alternative dei principali personaggi dell'espansione: le carte di maggior valore dell'espansione si troveranno proprio all'interno di questi ultimi!

Il 19 ottobre, invece, sarà la volta della prossima espansione principale di Yu-Gi-Oh!, che si chiamerà Età del Sovrano. Con il set, che comprende ben 101 carte, Konami punta a risvegliare il suo cardgame di punta, il cui metagame è rimasto piuttosto assopito lungo tutto il mese di settembre, durante il quale le nuove uscite non sono certo mancate, ma nessuna è riuscita a incidere sul gioco competitivo.

Per quanto riguarda il mondo Pokémon, invece... rimarrete a bocca asciutta! Più o meno, in realtà. Dopo la roboante release di Scarlatto e Violetto - 151 a metà settembre, infatti, The Pokémon Company pubblicherà le collezioni "speciali" del set di Kanto a partire proprio dall'inizio del mese di ottobre. Il 6 ottobre, infatti, usciranno la Collezione Speciale dedicata a Zapdos-ex e quella incentrata su Alakazam-ex e la sua linea evolutiva, ma anche le carinissime dieci tin da collezione dei Pokémon di prima generazione. Pare poi che nel corso di questo mese arriveranno anche le nuove informate delle Ultra Premium Collection e dei Set Allenatore Fuoriclasse, andati veramente a ruba sul mercato nostrano nel mese di settembre.