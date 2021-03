Carte Pokemon: Charizard prima edizione venduta a più di 300.000 dollari su eBay

Quanto vale Charizard delle carte collezionabili Pokemon? E' una domanda lecita e la risposta è "in alcuni casi più di 300.000 dollari" per quanto riguarda le versioni più rare, come accaduto con una card venduta recentemente su eBay.

Nello specifico si tratta di Charizard Shadowless 1st Edition Holo, carta olografica di Charizard appartenente al primo set Carte Pokemon lanciato nel 1999 da Wizards of the Coast. La carta ha ottenuto una valutazione PSA pari a 10 Gem Mint, il massimo livello a cui è possibile aspirare, ottenuto solamente da 122 carte su oltre 2.600 valutate dall'organizzazione.

Charizard Shadowless 1st Edition Holo è dunque la versione più rara di questa carta proposta nella miglior condizione estetica possibile. Il prezzo? L'asta terminata il 28 marzo ha visto 124 offerte, a spuntarla è stato un fortunato acquirente che ha offerto ben 311.800 dollari per portarsi a casa un pezzo di assoluto prestigio.

Tra le carte Pokemon più rare e costose figura anche Charizard Shadowless prima edizione, venduta a gennaio per 220.000 dollari, cifra aumentata notevolmente in pochi mesi ma c'è da dire che il grado 10 Gem Mint ha permesso al fortunato possessore di poter fissare un prezzo di partenza molto più alto per questa rarissima carta in condizioni praticamente pari al nuovo.