Carte Pokémon: come riconoscere le carte Prima Edizione?

Ormai da alcuni mesi il mondo delle carte collezionabili Pokémon sta vivendo una fase di vero e proprio boom, con una crescita del 500% registrata nel 2020 e una richiesta sempre maggiore di prodotti che non accenna a placarsi, tanto da aver mandato in tilt le agenzie che si occupano di assegnare una valutazione alle carte dei collezionisti.

Il numero di appassionati che hanno iniziato a trattare il gioco di carte collezionabili di Pokémon come una sorta di business è infatti sempre maggiore, e sempre più persone cercano di accaparrarsi le carte più rare e costose per poi rivenderle al miglior offerente, alimentando di conseguenza anche il fenomeno degli scalper delle carte Pokemon che tanto ha funestato il settore delle console negli ultimi mesi.

Tra le tante diverse carte rare che i collezionisti (e non solo) cercano costantemente di accaparrarsi rientrano anche tutte le carte definite Prima Edizione, ovvero tutte quelle carte che fanno parte della prima stampa, in edizione limitata, di ciascuna nuova espansione. Il numero di queste carte è, come già detto, limitato, poiché in breve tempo vengono sostituite dalla stampa delle carte Unlimited, le quali vengono invece stampate finché non cessa la produzione di quella stessa espansione e non hanno una rarità particolare.

Per poter distinguere le carte Prima Edizione da quelle Unlimited vi basterà controllare il lato sinistro della faccia frontale della carta: nel punto esattamente opposto rispetto alla posizione del simbolo dell’espansione a cui appartiene la carta potrete infatti notare un marchio con scritto Edizione 1, chiara indicazione dell’appartenenza della carta alla Prima Edizione dell’espansione, e quindi della sua rarità.