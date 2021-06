Carte Pokemon false: come si riconoscono dalle originali?

Le carte Pokémon sono ormai da oltre due decenni un hobby, se non vera e propria passione, per tutti i fan dei mostriciattoli tascabili di Nintendo. La regolare produzione di nuove espansioni e l'introduzione di nuove regole rende avvincente sia collezionarle che cimentarsi in partite competitive più strategiche di quanto possa sembrare.

Da sempre, però, in tanti hanno provato a capitalizzare sulla grande popolarità del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon realizzando carte non autentiche vendute attraverso vari sistemi e mezzi: alcuni sono falsi clamorosi ed immediatamente riconoscibili, altre volte invece potrebbe essere più difficile distinguerle da quelle vere essendone riproduzioni fedeli. Come fare per riconoscere carte Pokémon false? Ci sono tanti modi per potersene accorgere e non correre il rischio di scambiare o peggio ancora acquistare produzioni contraffatte.

Le più immediate da riconoscere sono le carte che riportano informazioni ingigantite, o anche nomi di Pokémon e mosse con errori di battitura. Se leggete quantità di HP o danni inflitti spropositati (tipo 500 danni o 1000 HP per fare degli esempi), nomi di mosse inesistenti e dimensioni alterate (quelle di una carta Pokémon standard dovrebbero essere 64mm x 98mm), avete la già la certezza di poter prendere e bruciale con l'accendino quanto avete davanti ai vostri occhi.

Altro metodo per distinguerle è la sensazione provata al tatto. Se ciò che avvertite è di avere in mano un qualcosa più simile alla plastica che alla carta, e se vedete che l'oggetto si piega con sorprendente facilità senza rovinarsi (viceversa piegarne anche solo lievemente una autentica comporta lasciare dei segni e compromettere così il valore collezionistico della carta stessa), qualche campanello d'allarme dovrebbe subito suonare. In generale, comunque, le contraffatte si rovinano molto più velocemente rispetto a quelle reali, persino se tenute in condizioni perfette e all'interno di bustine protettive.

Altro aspetto fondamentale è la colorazione della carta: spesso quelle false hanno colori sbiaditi (anche solo lievemente) sia sul davanti che sul retro rispetto alle originali, pertanto in questi casi può essere di grande aiuto avere a portata di mano una carta vera per fare confronti di colorazione. Nel caso di carte rare olografiche, un'eccessiva illuminazione di tale effetto potrebbe immediatamente apparire sospetto.

Anche come sono stampate le immagini può fare la differenza: molto spesso le figurine fasulle sono stampate in maniera distorta, anche solo di pochi millimetri, oppure il retro (uguale per tutte le carte di qualunque espansione, dalle prime di fine anni '90 fino alle odierne) riporta una Poké Ball raffigurata al contrario. Seppur meno percettibile, controllate con attenzione anche i bordi della carta per assicurarvi che presentino una simmetria perfetta. Stesso discorso per i font utilizzati, che possono essere di dimensioni e stile differente rispetto agli standard. Ancora, verificate la presenza del TM e del copyright di Nintendo: l'assenza di questi elementi va presa con sospetto.

Come potete leggere ci sono tantissimi modi per poter distinguere una carta Pokémon vera da una falsa, tutto a vostro vantaggio: l'importante è prestare sempre attenzione ai particolari, che possono sempre fare la differenza. Oppure, se pensate di non avere l'occhio abbastanza allenato, potete sempre farvi aiutare e dare consigli da un collezionista appassionato per togliervi una volta per tutte qualunque dubbio ed arricchire così in maniera legittima la vostra collezione. E se volete cimentarvi nel competitivo, ecco come si gioca al gioco di carte Pokémon. Volete sapere invece quanto vale una carta Pokémon Charizard set base prima edizione?